La SPA récupère 28 chiens chez un Bergeracois soupçonné de maltraitance

La SPA de Bergerac est intervenue au mois de juin pour recueillir 28 chiens maltraités chez un propriétaire de Bergerac. Il est poursuivi pour actes de cruauté envers les animaux et convoqué devant la justice. Les chiens cherchent des familles d'accueil.

La SPA de Bergerac accueille depuis un mois 28 chiens, recueillis chez un habitant de Bergerac où ils vivaient dans des conditions déplorables. L'homme est convoqué devant la justice pour actes de cruauté envers les animaux. C'est la présidente du refuge de la SPA de Bergerac qui est intervenue : "Et en plus ceux qu'on a vu morts par terre, en plus les rats qui couraient partout", raconte Nicole Saint-Jean.

Des rats, des chiens morts et les autres mal en point

"Ca fait des années que j'étais sur cette opération, les voisins nous avaient alertés. Mais quand on arrivait, il était prévenu, il planquait les chiens. Cette fois on est arrivés avec la police nationale, sans prévenir personne", dit la présidente de l'association. Un chien est mort de leptospirose, une maladie transmise par les rats. Un autre a été retrouvé pendu à sa laisse, "les membres de l'association seraient arrivés dix minutes plus tard, il aurait pu y passer", raconte Christopher, l'un des salariés du refuge.

Les animaux disponibles à l'adoption

L'homme est convoqué devant la justice au mois de septembre. Il va devoir expliquer ce qu'il faisait avec autant de chiens, sachant qu'une autorisation est nécessaire au-delà de neuf animaux. Selon une source policière, il ne les utilisait pas pour la chasse, les animaux étaient trop faibles. Pas pour les vendre à des particuliers non plus, vu leur état. L'une des hypothèses est qu'il ait voulu les vendre à des laboratoires peu regardants. L'association cherche à faire adopter les animaux, qui sont soignés dans son refuge.