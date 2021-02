La start-up Spacetrain assignée de nouveau en justice pour non-paiement de salaires

C'est une information France Bleu Orléans. De nouveaux salariés de Spacetrain ont saisi le Conseil de Prud'hommes pour non-paiement de salaires. La start-up et son projet d'aérotrain ont déjà été condamnés pour le même motif. Cette fois, les sommes sont encore beaucoup plus importantes.

Quatre ingénieurs de la start-up Spacetrain basée à Cercottes dans le Loiret ont saisi le Conseil de Prud'hommes d'Orléans pour non-paiement de leurs salaires. Une nouvelle procédure alors que l'entreprise, qui travaille sur le projet futuriste d'aérotrain entre Orléans et Paris, a déjà été condamnée pour des dossiers similaires. Le contentieux porte cette fois sur des sommes encore plus lourdes.

Plus de 100 000 euros de salaires non payés

Lundi 1er février dernier, le Conseil des Prud'hommes d'Orléans a été saisi par quatre salariés de la société Spacetrain. Des requêtes déposées par leur avocat pour non-paiement de leurs salaires. Il s'agit de quatre ingénieurs qui travaillent sur le site de développement du projet de train à très grande vitesse, installé à Cercottes au Nord d'Orléans. Ils réclament à Spacetrain et à son directeur général Emeuric Gleizes, 115 000 euros de salaires et de 13ème mois non payés. Les sommes dues et non perçues datent pour la plupart d'une période entre février et juillet 2020. Avec les charges patronales, le montant des impayés pourrait s'élever à 145 000 euros pour la start-up. Le Conseil de Prud'hommes a quinze jours pour fixer une date d'audience.

Aucun commentaire à faire-Emeuric Gleizes D.G de Spacetrain

Que se passe-t-il au sein de Spacetrain ?, société tant prisée par certains politiques et adeptes du nouveau monde économique. Joint pas France Bleu Orléans, Emeuric Gleizes, directeur général de Spacetrain a indiqué qu'il n'avait "aucun commentaire à faire" sur cette nouvelle procédure engagée par ses salariés devant le Conseil de Prud'hommes. Spacetrain a pourtant déjà été condamné à plusieurs reprises pour le même motif. En février dernier, la justice a notamment donné raison à un couple d'ingénieurs qui réclamait pour plus de 18 000 euros de salaires impayés. Une dette dont s'est acquittée depuis Spacetrain.

En février 2020, la start-up s'est vu refuser le droit de réaliser un test grandeur nature de son prototype de train sur coussin d'air et à hydrogène sur les vieux rails de l'aérotrain de Jean Bertin.