Douarnenez, France

Le braquage a été rapide dans une station-service de Douarnenez samedi soir. Un homme armé d'un pistolet et le visage caché par des lunettes et un foulard a fait irruption dans la station Total Access. A l'intérieur, l'employé était seul. L'individu a pu emporter des espèces en butin, entre 200 et 300 euros.