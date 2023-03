La statue d'un compagnon de la Libération taguée avec des inscriptions anarchistes à Toulouse

C'est une figure de la Résistance toulousaine, Compagnon de la Libération et Juste parmi les Nations. Le cardinal Jules Saliège, archevêque de Toulouse pendant la Seconde Guerre mondiale avait mis en place un réseau de soutien aux Juifs. Son buste trône dans le jardin qui jouxte la cathédrale Saint-Etienne. Dimanche, la statue a été abîmée par des inscriptions anarachistes "Ni dieu, ni maître".

Consensus politique pour condamner ce tag

"En ce 19 mars, anniversaire des odieux assassinats antisémites de 2012, cet acte de profanation du buste du cardinal Saliège qui défendit les juifs persécutés en 1942, est lourd de sens et odieux. Notre détermination à défendre les valeurs démocratiques et humanistes est intacte", écrit Jean-Luc Moudenc dimanche soir sur Twitter. La présidente PS de la région Occitanie a réagi dans la foulée sur ce même réseau social "Je suis également profondément indignée par cet acte, à la fois stupide et infâme."

Antoine Maurice, le président du groupe élu·e·s écologistes de Toulouse et Métropole, a également dénoncé cette profanation. "Le respect s’impose".

En 1942, Monseigneur Saliège ordonne lecture de sa lettre dans les paroisses de Toulouse : "Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux...Ils sont nos frères. Un chrétien ne peut l'oublier".