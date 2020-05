La statue de la plage du Bout du Monde incendiée près du Havre

La statue géante d'un père qui porte sa fille sur ses épaules est complètement noircie par les flammes. La sculpture postée face à la mer sur la plage du Bout du monde à Sainte-Adresse, près du Havre, a été incendiée ce lundi 4 mai 2020. Hubert de La-Batie, le maire de la ville, dénonce un acte "d’une rare imbécillité. (...) Un acte de vandalisme inutile qui est un crève cœur pour les nombreux amoureux de l’œuvre !". Le sculpteur, Fabien Mérelle, confie ressentir "beaucoup de tristesse et d'incompréhension." Et d'ajouter : "C'est le début d'un long chemin pour comprendre et rebâtir."

La sculpture blanche, en résine, de plus de six mètres de haut avait été installée lors de l'événement culturel "Un été au Havre 2018" et était restée sur place depuis. Une autre sculpture de Fabien Mérelle installée au bout de la digue Augustin-Normand (un homme portant un éléphant sur le dos) avait également été exposée cet été-là et dégradée à l'époque.