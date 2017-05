La statue de Nimeño II à nouveau victime de jet d'acide

La célèbre statue du torero Nimeño II située sur le parvis des arènes de Nîmes a à nouveau été victime de jet d'acide ce week-end. Des barrières ont été installées pour éviter aux visiteurs de s'en approcher.

Ce n'est pas la première fois que la statue du torero Nimeño II est la cible d'acte de vandalisme. Depuis plusieurs années il arrive que Nimeño II soit tagué, repeint ou victime de jet d'acide. Mais l'an dernier Nimeño II a subi un lifting total pour effacer les traces de ces actes. Après quelques mois, la statue de bronze était revenue comme neuve sur le parvis, comme neuve jusqu'à ce week-end donc.

Des barrières ont été installées pour éviter d'approcher la statue abîmée © Radio France - Camille Payan

Les traces de jet d'acide sont clairement visibles ce lundi matin sur le buste, les jambes et la cape de Nimeño II. Ce qui lui donne une couleur un peu verte. Pour protéger la statue, des barrières ont été installées. On ne peut donc pour l'instant plus accéder de près au torero et se prêter au jeu des selfies comme le font de nombreux visiteurs.