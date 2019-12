La statue du général de Gaulle de retour sur sa place à Évreux

Évreux, France

En six mois, c'est la seconde inauguration de la statue du général de Gaulle, au pied des marches de l'escalier de l'hôtel de ville d'Évreux. Une première inauguration avait eu lieu en grande pompe le 18 juin dernier, en présence de Jean-Louis Debré et de Jacques Godfrain, le président honoraire de la Fondation Charles de Gaulle qui avait ouvert une souscription pour l'érection de la statue. C'est une autre date symbolique qu'a choisie le maire "le 19 décembre, c'est la date de la première élection au suffrage universel du général de Gaulle" explique Guy Lefrand devant un parterre d'élus, dont le président du conseil régional de Normandie Hervé Morin et les habitants de la ville venus assister à ce nouveau dévoilement. La statue qu'Henri aurait aimé plus grande (elle est pourtant en taille réelle) est désormée fixée sur un socle, "elle est bien plus jolie avec le socle, ça rend mieux" estime Catherine.

Une soixantaine de personnes a assisté au dévoilement de la statue © Radio France - Laurent Philippot

Notre devoir était de remettre cette statue sur pied dans les meilleurs délais" - Guy Lefrand, maire d'Évreux

La statue a retrouvé sa place au pied de l'escalier foulé par Charles de Gaulle le 8 octobre 1944, lors de sa visite à Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Désormais le général de Gaulle veille sur la place qui porte son nom © Radio France - Laurent Philippot

Une statue vandalisée en juillet

Arrachée par les pieds dans la nuit du 19 au 20 juillet, la statue a connu plusieurs semaines de restauration. L'auteur des faits, un homme de 29 ans, avait été interpellé par la police le 13 août. Il a été condamné à 7 mois de prison dont 4 fermes. Pas assez pour Antoine Macret "on aurait dû peut-être l'obliger à venir et à s'incliner et à s'excuser de son geste" avance le vice-président des médaillés d'Evreux et porte-drapeau. Une audience civile aura lieu au tribunal correctionnel d'Évreux le 21 janvier 2020 pour obtenir réparation du préjudice. La ville avait en effet porté plainte. La remise en état de la statue a coûté près de 10000 euros mais "le risque c'est que l'auteur des faits soit reconnu comme insolvable et que, évidemment ce soit le contribuable qui soit amené à payer" pense le maire, Guy Lefrand, résigné.

On ne blague pas avec le Général.

On ne touche pas au général de Gaulle, Driss Ettazaoui l'a appris à ses dépends. L'élu MoDem, maire-adjoint en charge de la citoyenneté, des associations et de la vie de quartier a posté cette semaine sur les réseaux sociaux une photo de lui avec cette légende "Charles is back".

La photo que Driss Ettazaoui a publié sur les réseaux sociaux. L'élu l'a supprimée - (capture d'écran)

Devant certains commentaires qui ont dénoncé une attitude scandaleuse ou irrespectueuse, l'élu a supprimé sa publication. Il s'explique "pour celles et ceux qui me connaissent, mes publications sont toujours un peu décalées, avec beaucoup d'humour, elle a été aimée plus de 300 fois, j'ai cru comprendre que ça pouvait gêner ou interroger quelques personnes, par égard à ces personnes-là, j'ai fait le choix de retirer cette photo". Il est vrai que dans l'entourage-même du maire, on a peu apprécié cette mise en scène. À Évreux, on ne touche pas au Général, encore moins à trois mois des élections municipales.