"La suppression de la cour d'appel de Limoges, c'est une vue de l'esprit" pour la première présidente de la juridiction

La première présidente de la Cour d'appel de Limoges se veut rassurante face aux inquiétudes portant sur une possible réforme de la carte judiciaire et le risque de suppression de certaines cours d'appel. Annie Antoine parle de "rumeurs" fondées sur "rien".

La cour d'appel de Limoges retrouve enfin des effectifs complets grâce à l'installation officielle de quatre magistrats ce mercredi, pour combler les postes vacants. Une bonne nouvelle qui ne suffit pas à gommer les craintes des avocats qui redoutent une nouvelle réforme de la carte judiciaire et une suppression pure et simple de cette cour d'appel de Limoges. Les bâtonniers de Limoges, Tulle, Brive et Guéret ont d'ailleurs profité de l'audience solennelle d'installation des nouveaux magistrats pour s'entretenir avec la première présidente de la cour d'appel et la procureure générale.

"Rien n'est décidé, absolument rien !" - Annie Antoine, première présidente de la cour d'appel de Limoges

Face à l'émoi des bâtonniers, la première présidente de la cour d'appel de Limoges répond que "rien n'est décidé, rien n'est annoncé. Absolument rien. Au contraire même, puisqu'en annonçant les chantiers de la justice, la garde des sceaux a précisé qu'aucun site ne serait fermé." Annie Antoine rappelle qu'une phase de concertation a été lancée par le ministère, pour préparer la loi de programmation qui permettra de fixer les moyens et le budget de la justice pour les années à venir. Selon elle "imaginer que cela va conduire à la suppression pure et simple des cours d'appel, pour le moment c'est une vue de l'esprit."

Annie Antoine, première présidente de la cour d'appel de Limoges, a tenu à rassurer les bâtonniers Copier

Les bâtonniers restent très vigilants, par crainte d'une concertation de façade

Les bâtonniers de Limoges, Tulle, Brive et Guéret ont été en partie rassurés par ces propos mais préviennent qu'ils restent très vigilants, notamment sur la phase de concertation qui ne doit pas être qu'un simulacre. Ils défendent une justice de proximité et veulent être associés à la réflexion. L'enjeu pour eux, c'est d'éviter la création de "déserts judiciaires", comme on connait aujourd'hui des déserts médicaux.

Maître Abel-Henri Pleinevert, bâtonnier de Limoges, reste vigilant sur la concertation annoncée Copier

La concertation sur l'évolution de l'organisation des juridictions et les autres chantiers lancés par la ministre de la justice doit durer jusqu'à la fin de l'année. Un rapport doit être dévoilé le 15 janvier.