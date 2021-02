La Talaudière : les proches d'un détenu malade dénoncent une privation de soins

Une famille de Rive-de-Gier (Loire) se bat pour la continuité des soins en prison. Elle dénonce les conditions de prise en charge d'un proche, détenu à la maison d'arrêt de la Talaudière, et qui souffre d'un cancer des poumons et d'une tumeur des glandes salivaires.

Les proches d'un Ripagérien incarcéré depuis le mois de juillet 2020 à La Talaudière (Loire) ont décidé de se rassembler devant le Palais de justice à Saint-Étienne jeudi 11 février pour réclamer des soins adaptés pour cet homme d'une quarantaine d'années. Ils dénoncent des maltraitances envers le détenu, qui ne bénéficierait pas selon eux des traitements dont il a besoin pour soigner son cancer des poumons et la tumeur des glandes salivaires dont il souffre.

Sentiment de punition

"On est quand-même en France et _tout le monde a le droit d'être soigné, les détenus aussi_", lâche Khaled, un cousin du détenu. "Surtout avec le Covid, c'est d'autant plus inquiétant", ajoute-t-il.

Samia est particulièrement inquiète pour son frère, qui est en détention provisoire à la Talaudière depuis presque sept mois. "Il est dans un piteux état, il a du mal à respirer", décrit la jeune femme. Elle explique aussi que son frère ne peut pas s'alimenter correctement : "il devrait être alimenté par une sonde, mais ils ne le font pas, et ils ne veulent pas non plus mixer ses aliments". La famille envoie donc régulièrement de l'argent par mandat pour que le malade puisse acheter des yaourts et autres aliments liquides.

Nouveau rassemblement vendredi

"Il ne devrait même pas être là, il devrait être dans une chambre stérile, à l'hôpital, il a quand même une tumeur de stade 3... Il faut le sauver, peu importe ce qu'il a fait ou n'a pas fait", insiste Samia, qui a le sentiment que son frère est "puni". La famille envisage un autre rassemblement ce vendredi 12 février, cette fois devant la maison d'arrêt de la Talaudière.

Une première expertise médicale avait conclu fin décembre 2020 que l'état de santé du détenu n'était pas incompatible avec la détention. Son avocate a demandé une contre-expertise, et le rapport est attendu dans les prochains jours. Maître Florence Vincent se dit effectivement inquiète quant à l'état de santé de son client, qu'elle devait d'ailleurs voir jeudi après-midi à la maison d'arrêt.

L'administration pénitentiaire régionale, que nous avons contactée, n'a pas souhaité faire de commentaire pour le moment.