La Talaudière : un adolescent de 15 ans interpellé au volant d'une voiture en pleine nuit

Un jeune homme de 15 ans qui voulait "faire un tour" avec la voiture de sa mère, une 308CC, a été interpellé par la police dans la nuit de dimanche à lundi à La Talaudière, près de Saint-Étienne.

Deuxième cas en moins d'une semaine

Les policiers sont en patrouille à La Talaudière lundi matin vers trois heures quand ils voient une Peugeot 308 Cc griller un feu rouge. Ils se dirigent vers la voiture et constatent que deux personnes sont à bord. Le conducteur refuse de se laisser contrôler et prend la fuite, en adoptant une conduite dangereuse. La police estime que la pluie qui tombe rend la prise en chasse du véhicule trop risquée, elle décide d'organiser plusieurs patrouilles dans le secteur. La 308 est retrouvée à La Talaudière, sur un terre-plein central. Les policiers constatent alors que les occupants du véhicule sont très jeunes : 15 ans pour le conducteur, 16 ans pour son passager. Les deux jeunes hommes sont entendus et remis à leurs parents.

L'histoire semble se répéter puisque la semaine dernière déjà, la police avait arrêté un conducteur mineur au volant de la 206 de ses parents à Saint-Étienne, dans la nuit de mercredi à jeudi. L'automobiliste de 15 ans avait été repéré à cause d'une erreur de clignotant : il l'avait mis à droite mais avait tourné à gauche.

Ces conducteurs mineurs ne risquent pas le retrait de permis puisqu'ils ne l'ont pas encore passé. Mais la justice peut leur imposer un délai avant de candidater à l'examen et donc les empêcher de le passer à leurs 18 ans.