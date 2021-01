Un homme de 35 ans, déjà incarcéré pour des violences sur son ex-conjointe à la maison d'arrêt de Seysses (31), doit répondre de nouveaux faits de harcèlement. Les policiers ont passé ses relevés de téléphone au crible et constaté pas moins de 6700 coups de fil et textos.

La téléphonie du harceleur parle : 6700 appels et SMS en un an

L'homme envoyait des textos et passait des appels depuis la maison d'arrêt de Seysses (photo d'illustration).

6700 coups de fil et SMS en un an. Envoyés depuis la maison d'arrêt de Seysses au sud de Toulouse. "Il appelait toute le temps" confie une source proche de l'enquête. Sa victime "a eu la bonne idée d'aller voir un médecin pour qu'il constate les séquelles psychologiques, et il a retenu 5 jours d'ITT."

Le harceleur était sur le point de sortir de prison

Un prisonnier de la maison d’arrêt de Seysses de 35 ans a été placé en garde à vue ce lundi après que son ex-compagne soit allée déposer plainte au commissariat. Il terminait de purger une peine de 15 mois de prison ferme pour violences conjugales. En apprenant sa libération prochaine, la femme âgée d’une cinquantaine d’années a pris peur. Le médecin lui a donné 5 jours d’ITT en raisons des violences psychologiques subies. En remontant le fil des appels les policiers ont compté 6700 appels et textos en une année. L’ex compagnon nie le faits. Il doit être jugé en comparution immédiate ce mardi.