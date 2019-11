La tempête Amélie a couché de nombreux arbres et fils électriques en Béarn

La plus grande prudence est conseillée ce dimanche matin si vous devez vous déplacer, les routes sont recouvertes de feuilles, de branches et parfois coupées par des arbres.

Pau, France

La tempête Amélie a soufflé fort. A 10 heures, dans le département des Pyrénées Atlantiques, 24 000 foyers étaient privés d'électricité, dont 10 000 en Béarn. Les pompiers ont reçu 1300 appels, menés 246 interventions dont 56 qui sont toujours en cours.

En début de matinée, la circulation a été très compliquée sur l'échangeur de l'A64 à Pau à cause de la chute d'un arbre. Même scénario sur la nationale 134 entre Pau et Jurançon. Un chêne est tombé sur la chaussée et 150 mètres plus loin, une grosse branche. La circulation se fait en sens alterné.

En ce qui concerne le trafic ferroviaire, les TER pour Bayonne et Bordeaux ont été supprimés. Le TGV de 9h48 pour Paris est annoncé avec au moins deux heures de retard.