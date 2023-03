La tempête Mathis provoque quelques interventions des pompiers dans la région

Ce vendredi 31 mars, le Pas-de-Calais et le Nord sont passés en vigilance jaune pour vents violent par Météo France. La tempête Mathis génère des rafales de vent importantes sur le Nord et le Pas-de-Calais. Des rafales de vent qui provoquent quelques dégâts dans les deux départements.

25 interventions des pompiers dans le Pas-de-Calais

Les pompiers ont eu 25 interventions dans le Pas-de-Calais liées aux conditions météorologiques. Des interventions notamment pour des menaces de chutes d'objets, de matériaux. En fin d'après-midi, les pompiers ont été alertés par des passants pour intervenir face à un risque de chute d'une plaque au niveau de la cathédrale d'Arras. Une plaque semblait en mauvaise posture à une trentaine de mètres de hauteur. L'équipe du GRIMP (Groupe d'intervention et de reconnaissance en milieux périlleux) est intervenue pour retirer la plaque par précaution.

Dans le Nord, à Dunkerque, le cirque Gruss a préféré annuler la séance prévue ce vendredi soir. 1.300 billets avaient été vendus. Les spectateurs peuvent assister aux autres représentations, il y en a quatorze à Dunkerque. A Lille, la mairie a décidé de fermer les parcs pour la journée.

La circulation des trains perturbée à cause des vents violents

A la SNCF, une caténaire a été touchée à Wattignies. Ce qui a occasionné des ralentissements sur la ligne Douai Lille. Des travaux doivent être effectués cette nuit.

Ce vendredi après-midi, un arbre est tombé à cause du vent sur les voies sur la ligne entre Valenciennes et Lille, ce qui a provoqué un défaut d'alimentation. La circulation des trains a été interrompue et a repris progressivement depuis 19h.