La tentative de meurtre de la Chapelle-aux-Naux en 2017 jugée aux Assises d'Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

La cour d'Assises d'Indre-et-Loire se réunit à partir du lundi 23 septembre. Parmi les affaires qui vont être jugées, une tentative de meurtre à la Chapelle-aux-Naux, près de Langeais. L'affaire avait bouleversé la commune. Une femme de 59 ans avait été poignardée à plusieurs reprises dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 septembre 2017. Longtemps dans un état critique, elle est aujourd'hui encore en vie. Deux jeunes de 19 et 15 ans ont été arrêtés quelques heures après les faits.

Les deux jeune sont arrêtés dans un hôtel de Chambray-lès-Tours

L'auteur présumé des coups de couteau est un jeune homme de 19 ans à l'époque des faits. Il est sans domicile fixe. Avec lui, sa compagne, une jeune fille de 15 ans, originaire de l'Isère qui était en fugue. A la recherche d'un lieu pour dormir, ils sont d'abord venus ce vendredi après-midi demander aux propriétaires d'y passer la nuit, ce qu'ils refusent. Le garçon connait bien les lieux et pour cause, il y a vécu, dans cette même maison, avec ses parents, les précédents locataires. Dans la nuit, les deux jeunes décident tout de même de revenir "pour y dormir" dit le jeune homme aux gendarmes en garde à vue. Ils entrent par effraction, montent à l'étage, dans la chambre du couple, et pour des raisons qu'ils devront expliquer à l'audience, ils poignardent la femme à plusieurs reprises. C'est son compagnon qui l'a trouvée dans une marre de sang en revenant d'une soirée. Les deux jeunes ne sont plus là. Ils sont repartis avec quelques objets sans grande valeur, un peu d'argent et du tabac. Le jeune couple a finalement été interpellé dans un hôtel, à Chambray-lès-Tours.

L'auteur présumé des coups de couteau est en détention depuis les faits. Il est aujourd'hui âgé de 21 ans. Il est accusé de tentative de meurtre. L’adolescente qui l'accompagnait est jugée devant une juridiction pour mineurs. La victime n'habite plus à la Chapelle-aux-Naux. Elle est repartie dans dans sa région, dans le sud de la France. Son compagnon de l'époque est décédé depuis.