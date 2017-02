La tentative de meurtre en gare de Brive jugée devant les assises de la Corrèze

Les faits remontent à un soir d'avril 2015 quand un marginal s'en prend avec une serpette à une femme dans les toilettes de la gare de Brive. Il doit répondre, devant la cour d'assises de la Corrèze à Tulle, d'une tentative de meurtre et encourt quinze ans de réclusion.

Une session des assises de la Corrèze s'ouvre ce lundi au tribunal de Tulle avec deux affaires jugées ces deux prochaines semaines. La première, examinée à partir de ce lundi après-midi, est celle de la tentative de meurtre en gare de Brive, le 23 avril 2015. Ce soir là, vers 20h30, une femme aujourd'hui âgée de 63 ans est prise pour cible dans les toilettes par un marginal qui a maintenant 21 ans. Une agression avec une serpette. L'accusé, incarcéré provisoirement depuis les faits, devra répondre de tentative de meurtre.

Intention de tuer ou pas ?

La question sera de savoir si, oui ou non, il a voulu donner la mort ou pas. Cela ne fait aucun doute pour l'avocat de la victime qui se range derrière les déclarations constantes de sa cliente tout au long de la procédure. "Je vais te tuer, je vais t'égorger", lui aurait lancé le marginal qui était alcoolisé au moment des faits. Me Martin évoque aussi la scène qui s'ensuit avec une tentative de coup de serpette au niveau de la gorge, alors que la victime met ses mains en opposition. Elle tombe par terre, dit-elle, se relève, pousse son agresseur et fuit sur le quai. Résultat : une entaille d'un centimètre à la main gauche, de cinq centimètres à la main droite et neuf points de suture.

Requalification des faits en violences avec arme ?

Ce n'est pas la même version du côté de la défense de l'accusé, qui était en transit entre Limoges et Aurillac ce soir là. L'agresseur parle, dans ses déclarations, de menaces pour voler le sac de sa victime et évoque une agression indirecte parce que la victime se défend. C'est pour ça qu'il aurait utilisé sa serpette. Me Chastanet envisage une requalification des faits en violence avec arme, au lieu de la tentative de meurtre pour laquelle l'accusé encourt 15 ans de réclusion.