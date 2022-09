La terre a tremblé dans le sud de l'Alsace

Un séisme a secoué le sud de l'Alsace ce samedi soir. Il a été enregistré à 17h58 avec un épicentre à Kembs au sud est de Mulhouse (Haut-Rhin), selon le réseau de surveillance des séismes en France. Il est pour l'instant évalué avec une magnitude de 4,8 sur l'échelle ouverte de Richter. "Il s'agit d'un évènement rare, mais pas exceptionnel", selon les sismologues du Renass, le réseau de surveillance sismologique, basé à Strasbourg.

Deux répliques, de magnitude 2,8 et 1,4 ont ensuite été enregistrées à 18h07 et 18h31 dans l'agglomération de Mulhouse.

Pas de victimes, ni dégâts signalés

Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à Strasbourg, en Allemagne et en Suisse. Selon un journaliste de France Bleu Alsace, le séisme a duré "5 à 10 secondes". Le standard des pompiers et de la police ont été saturés d'appel. La maire de Mulhouse, Michèle Lutz, indique qu'il n'y a pas de victimes, ni de dégâts majeurs, "quelques chutes de gravats". Une quarantaine de pompiers et des policiers, inspectent le quartier de Mulhouse le plus touché.

La localisation du séisme dans le sud de l'Alsace ce samedi soir - Renass

En 1356, un important séisme s'était produit dans cette zone, plus précisément à Bâle (Suisse). Un tremblement de terre de référence pour les sismologues et les experts notamment pour la construction des centrales nucléaires, dont celle de Fessenheim.

