Deux policiers ont fini la nuit de samedi à l'hôpital de La Teste suite à une interpellation "musclée". Les deux fonctionnaires ont été roués de coups par un individu alcoolisé. Le syndicat de police Alliance demande plus de sévérité contre ce type de délinquant.

La Teste-de-Buch, France

Appelés pour une bagarre sur la voie publique à La Teste ce samedi matin vers 4h00 les deux agents ont été pris à parti par un homme de 24 ans fortement alcoolisé.

L'individu s'est jeté sur les policiers et les a roués de coups. Des renforts sont arrivés et l'homme a finalement été arrêté et placé en garde à vue mais les deux policiers ont du finir la nuit à l'hôpital. L'un, touché aux cervicales, écope d'une ITT de 10 jours.

Début juillet c'est un CRS-MNS de la plage de Lacanau qui était lui aussi roué de coups par un jeune. Trop c'est trop, estime le syndicat de police Alliance qui demande des peines plus sévères contre ceux qui s'en prennent ainsi aux forces de l'ordre.

La loi existe pour punir ce type d'individus. La justice doit faire preuve de plus de sévérité.

- Sylvain Charénat, secrétaire départemental du syndicat Alliance en Gironde.