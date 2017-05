La tombe du Général de Gaulle dégradée à Colombey-les-Deux-Eglises

La tombe du Général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises en Haute-Marne a été vandalisée. La croix qui surplombe la tombe a été brisée. Les dégradations ont été découvertes ce samedi. Pour le maire, il n'y a "a priori pas de caractère politique".

La tombe du Général de Gaulle a été dégradée ce samedi en fin d'après-midi, dans le cimetière de Colombey-les-Deux-Eglises en Haute-Marne. Une croix en béton, haute d'environ un mètre et demi, a été cassée, Il s'agit de la croix qui surplombe la tombe dans laquelle repose l'ancien chef de l'Etat et son épouse, et non de l'immense croix de Lorraine, haute de plusieurs dizaines de mètres, du mémorial.

Tombe du Général de Gaulle vandalisée ce soir, 27 mai...l'enquête se poursuit. — Mairie Colombey (52) (@MairieColombey) May 27, 2017

Aucune autre dégradation n'a été constatée, ni tags ni inscriptions. "Un individu est monté sur la tombe, a basculé la croix vers l'arrière, elle est tombée et s'est cassée en deux", explique Pascal Babouot, le maire de Colombey.

A priori, il n'y a pas de caractère politique (...) je pense que c'est plus quelqu'un d'un peu dérangé qui a réalisé malheureusement ce méfait qui est grave" - le maire de Colombey-les-Deux-Eglises

Les images des caméras de vidéo-surveillance sont en cours d'exploitation. "A priori, il n'y a pas de caractère politique, c'est apparemment quelqu'un de bizarre qui est venu voler des drapeaux chez un marchand, quelques bonbons chez un autre, je pense que c'est plus quelqu'un d'un peu dérangé qui a réalisé malheureusement ce méfait qui est grave, mais on n'est pas sur de la profanation, on est sur de la dégradation", affirme le maire.

"C'est la première fois qu'on a ce genre d'incident depuis 1970. C'est un incident grave, un événement qu'il faut traiter, mais il ne faut pas non plus surexposer cette affaire", précise encore Pascal Babouot.

En début de soirée, la gendarmerie poursuivait son enquête sur place. Le procureur de la République s'est également rendu sur le site.