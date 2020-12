La Tour-du-Pin : pour les fêtes, des concerts au balcon et beaucoup d'émotion

La mairie de la Tour du Pin propose d'offrir un concert privé à ses habitants de plus de 70 ans. Un cadeau pour les sortir de l'isolement que certains vivent depuis le début de la crise sanitaire, et qui offre de belles scènes d'émotions.

Intitulée "envie d'offrir une chanson", l'opération mise en place par la mairie de la Tour du Pin espère rompre la spirale de solitude dans laquelle les aînés de la commune se retrouvent parfois coincés. Depuis lundi 21 décembre et jusqu'au 2 janvier, les proches des plus de 70 ans de la commune peuvent réserver sur le site internet de la ville la chanson de leur choix, qui sera jouée à l'accordéon au balcon du destinataire du cadeau.

C'est ce qu'ont fait pour Annie deux de ses copines. C'est une surprise pour la sexagénaire de trouver sur la pas de sa porte ses copines accompagnées d'Isabelle, accordéoniste. "Vos amies sont heureuse de vous offrir "Y Viva España" !", commence Bulent Selma, conseiller municipal délégué en charge des seniors, qui accompagne l'accordéoniste.

Une émotion partagée

Les premières notent jouées par Isabelle résonnent dans tout l'immeuble. Annie ne peut pas s'en empêcher, elle se met à danser sur cette chanson qui lui rappelle sa jeunesse, quand elle allait au bal. "On faisait des kilomètres pour y aller ! se plaît-elle alors à raconter. Nous on aimait la musette... il n'y avait pas de rap à l'époque !", s'amuse Annie.

Cette année, à cause du Covid-19, Annie et ses amies n'ont pas pu partager autant de moments qu'elles l'auraient souhaité. Ces quelques chansons devant son pallier l'émeuvent aux larmes : "Ah, ça oui, j'ai des amies !", s'exclame-t-elle. Cette émotion, Isabelle, l'accordéoniste, est ravie de la partager : "Du bonheur, c'est le seul mot qui me vient ! ". Et les proches, ceux qui organisent ces petits concerts pour leurs proches, le lui rendent bien : elle repart parfois avec un petit cadeau ou une carte de vœux.

Une expérience à renouveler

Pour la municipalité, il était essentiel de préparer quelque chose pour les aînés, en ce Noël 2020 bien particulier. "Ce sont des gens qui ont été très impactés par la crise, décrit Claire Durand, première adjointe au maire de la ville. Et c'est le genre de cadeau qui représente exactement ce dont ils ont été privés : de la convivialité."

Avec une centaine de réservations déjà faites, l'opération est déjà un beau succès. Il reste encore quelques créneaux disponibles. La mairie, et Isabelle, envisagent de renouveler l'expérience tout au long de l'année, pour la Saint-Valentin, et même, pourquoi pas pour Pâques.

Pour réserver votre concert, rendez-vous sur le site de la mairie de la Tour du Pin.