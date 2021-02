La Tremblade : à 225 km/h au lieu de 80, sur une route sinueuse, après le couvre-feu

A 225 km/h eu lieu de 80 à La Tremblade, le jeune automobiliste s'est vu confisquer son permis et son véhicule (photo d'illustration)

Il roulait beaucoup trop vite, sur une petite route tranquille de la Presqu'île d'Arvert : un jeune automobiliste de 20 ans a été surpris à La Tremblade, en Charente-Maritime. Il était 18 heures 30, le mardi 26 janvier, le couvre-feu était donc déjà en vigueur depuis une demi-heure.

Ce sont les gendarmes de la Brigade Motorisée de Marennes qui ont contrôlé la berline, sur la départementale 25, à La Tremblade : elle roulait à 225 km/h, alors que la limite est de 80 km/h. Une route "sinueuse et vallonnée", précisent les gendarmes.

Et une amende pour non respect du couvre-feu !

Le jeune conducteur, "inconscient mais honnête", écrivent-ils, a reconnu les faits. Il a aussi assuré qu'il pensait ne pas rouler à plus de 170 km/h, ce qui n'a évidemment pas été considéré comme une excuse.

Son permis a été immédiatement suspendu, et son véhicule immobilisé, en attendant son jugement. Et pour couronner le tout, le jeune chauffard a écopé d'une amende de 135 euros pour non respect du couvre-feu.