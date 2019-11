La trêve hivernale est "un moment de répit" après des mois "de soucis et d'angoisse"

La trêve hivernale débute ce vendredi 1er novembre. Jusqu'au 31 mars 2020, les expulsions locatives sont interdites. Le gaz et l'électricité ne peuvent pas être coupés non plus. Un soulagement pour des milliers de familles.