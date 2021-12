La Trinité-du-Mont : il retrouve sa chatte agonisante et porte plainte

Michaël Trolong a encore les images dans la tête. "Je suis sorti et en arrivant juste chez mon voisin de droite, je l'ai vue allongée dans la haie. Je pensais qu'elle était déjà décédée mais elle a levé la tête. Elle était en train d'agoniser" raconte le propriétaire de Ria, une petite chatte d'un an et quatre mois, "le cadeau d'anniversaire de sa fille".

Il l'a tout de suite emmenée chez le vétérinaire à Yvetot. Le vétérinaire a d'abord pensé que l'animal avait été percuté par une voiture. Elle a les deux pattes cassées. Mais en faisant une radio, "on a vu des éclats de balle" explique Michaël Trolong. Sa petite chatte est morte chez le vétérinaire.

Une histoire qui se répète ?

Le propriétaire a porté plainte auprès des gendarmes. C'est la compagnie de Port-Jérôme-sur-Seine qui est en charge des investigations. Mais pour Michaël Trolong, le responsable n'est pas loin. Il pense à un "voisin chasseur". Il ne l'a pas vu faire mais cette histoire lui en rappelle une autre. "Il y a trois ans, c'est arrivé à un voisin de mon lotissement" de La Trinité-du-Mont. Et d'après lui, ce chasseur aurait également tiré sur des chats accueillis au refuge de la SPA de Lintot, situé tout près. En effet, il y a trois ans, un chat du refuge a été blessé par des plombs précise la SPA.

La fédération des chasseurs prévenue

Le maire de la Trinité-du-Mont, Hughes Duflo, pense à porter plainte contre X au nom de la commune. Il doit s'entretenir avec les enquêteurs à ce sujet ce samedi matin.

La fédération des chasseurs de Seine-Maritime, prévenue par le propriétaire du chat, se réserve la possibilité de se constituer partie civile si jamais la plainte était constituée. "Evidemment nous condamnons le fait de tirer sur des animaux de compagnie" insiste Alain Durand, le président de la fédération de chasseurs du département.

Mais pour l'heure, les investigations sont toujours en cours pour sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou captif ayant entraîné la mort. Une infraction punie jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.