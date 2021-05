La Trinité-sur-Mer : le voilier du skipper Fabrice Amedeo talonne à la sortie du chenal

Les pompiers sont intervenus pour le talonnage d'un bateau lundi 31 mai vers 15h20 à la Trinité-sur-Mer (Morbihan). Le voilier "Arts et Fenêtres-Nexans" de classe IMOCA du skipper mayennais Fabrice Amedeo a talonné à la sortie du chenal. Huit personnes se trouvaient à bord. Cinq coéquipiers ont été blessés et quatre d'entre eux, une femme âgée de 37 ans et 3 hommes de 38 et 39 ans, ont été hospitalisés à Vannes et d'Auray. L'un d'eux a été grièvement blessé. L'accident a provoqué une voie d'eau sur le bateau qui a été ramené au port avec la marée montante.

Secours mobilisés

Les pompiers de Carnac, Quiberon et d'Auray sont intervenus avec deux véhicules de secours et d'assistance. Fabrice Amedeo doit commencer en ce début de semaine un périple de deux mois le long des côtes françaises pour mesurer le niveau de pollution aux microplastiques.