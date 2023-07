VIDÉO - La tristesse et le choc après l'incendie de l'église de Drosnay, "c'est comme un deuil"

C'est un joyau du patrimoine marnais parti en fumée. Les flammes n'ont laissé aucune chance de survie à l'église Notre-Dame de l'Assomption de Drosnay (Marne), près du Lac du Der, vendredi 7 juillet. L'édifice à pans de bois, datant du XVIe siècle, était classé monument historique. Seul le porche a résisté à l'incendie dont on ignore encore l'origine.

France Bleu Champagne-Ardenne s'est rendu sur place deux jours après le sinistre et n'a pu que constater l'amas de bois noirci en lieu et place de cette église qui était réputée sur le circuit des églises à pans de bois. Villageois et passionnés, mais pas que, sont venus sur place pour dire leur effarement. "Ça me rappelle Notre-Dame de Paris", nous a confié, émue, Marie-France, venue avec son époux de Vitry-le-François.

Bientôt un mémorial

En fin de journée ce dimanche, environ 200 personnes se sont réunies à Drosnay, à l'initiative de Monseigneur Touvet, évêque de Châlons-en-Champagne. "Un très beau moment, avec beaucoup de villageois, mais aussi des gens venus de tout le département", selon le père Gaspard Komiser, présent lors de ce moment de prière et de recueillement.

"Je ne suis pas croyant, mais personne n'a visité autant d'églises que moi", a lancé un homme, les larmes aux yeux, qui a fait une cinquantaine de kilomètres de voiture pour constater de lui-même ce qu'il reste de l'église. "C'est comme un deuil", avance le maire de village, Emmanuel Le Roy, qui appelle à aller de l'avant. Anne-Marie Vermeulen, qui préside l'Association de sauvegarde l'église qu'elle a vu s'effondrer sous ses yeux, souhaite sa reconstruction, et va, en attendant, mettre sur pied un mémorial.