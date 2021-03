La Turballe : un voilier de huit mètres prend feu dans le port de plaisance

L'incendie n'a heureusement pas fait de victime, ce jeudi à La Turballe. Prévenus dans la matinée qu'un voilier de huit mètres amarré dans le port de plaisance étaient en train de brûler, les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique sont rapidement arrivés sur place.

Aucun autre bateau touché par l'incendie

Ils ont ainsi pu éteindre cet incendie d'origine électrique et éviter qu'il ne se propage à d'autres bateaux grâce à la mobilisation de deux fourgons d'incendie. En plus des secours, la gendarmerie, la police municipale de la commune littorale et le CROSS ont été mobilisés sur le lieu de l'accident.