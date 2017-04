A la Une, Carmen à l'Opéra de Rennes, l'appel à témoin après un piéton fauché sur la rocade, le carnaval de Vitré

L'essentiel de l'actualité de ce vendredi, c'est l'opéra de Rennes avant la diffusion de Carmen partout en Bretagne, l'appel à témoin de la police de Rennes pour retrouver le chauffeur de camion impliqué dans le mort d'un piéton sur la rocade, la préparation des chars du carnaval de Vitré.

Carmen bientôt à l'opéra de Rennes

L'opéra sera retransmis en direct et sur écran géant à Rennes et dans une vingtaine de villes bretonnes, de Redon à Loudéac. Et pour faire grandir l'enthousiasme autour d'un des opéras les plus connus du grand public, l'opéra de Rennes lance toute une série d'innovations : un jeu interactif dans une maquette 3D, une captation à 360°.

Un tatouage éphémère sera distribué au public © Radio France - Céline Guetaz

Le public pourra également utiliser une application qui s'appelle Eqwall pour mieux partager l'événement. En bonus, le fameux tatouage éphémère qui sera distribué bientôt. Les détails à retrouver ici.

6 personnes interpellées pour des vols en Mayenne

Des vols qui concernent aussi l'Ille-et-Vilaine, pour un montant total de 300 mille euros. 4 hommes et 2 femmes âgés de 21 à 27 ans ont été arrêtés à leurs domiciles avant-hier et placés en garde à vue. 4 d'entre eux seront jugés ce vendredi en comparution immédiate par le Tribunal Correctionnel de Laval. Ils auraient cambriolé des ateliers municipaux, des entreprises, des chantiers et des véhicules utilitaires de professionnels pour repartir avec de l'outillage, des métaux et du carburant.

Un appel à témoins pour retrouver un chauffeur de camion à Rennes

Le chauffeur et son camion son impliqués dans la mort d'un auto-stoppeur de 20 ans sur la rocade rennaise... c'était le 11 novembre dernier en pleine nuit près de la porte du Blosne.. cinq mois après l'accident donc l'appel doit permettre à la police d'identifier le véhicule et la personne... ils 'agit donc d'un camion blanc, de 8 à 19 tonnes, endommagé sur l'avant. La photo et le numéro à retrouver dans notre article.

Le carnaval de Vitré dans les starting blocks pour ce weekend !

Les chars sont préparés par quelque 150 bénévoles © Radio France - Romain Roux

Le grand défilé des Gais Lurons de Vitré se tient ce dimanche ! Pour ce 58e carnaval, 14 chars défileront dans les rues de la ville. Ils sont quasiment prêts et toujours aussi impressionnant ! Les chars sont énormes : quatre mètres cinquante de long et l'équivalent de trois étages de haut ! sont quasiment finis, après sept mois de fabrication. Ils défileront dans les rues de Vitré pour le carnaval devant des milliers de personnes. Un événement en partenariat avec France Bleu Armorique, toutes nos photos ici.