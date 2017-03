A la Une, du nouveau dans l'enquête sur la mort d'Erwan, Jean-Yves Le Drian chez Thalès et la photo de Thomas Pesquet

L'essentiel de l'actualité ce sont des interpellations dans l'enquête sur la mort d'Erwan, la visite de Jean-Yves Le Drian chez Thalès et la nouvelle photo de la Bretagne signée Thomas Pesquet depuis l'espace.

Mort d'Erwan: 7 interpellations à Rennes

7 personnes ont été placées en garde à vue à Rennes dans le cadre de l'enquête sur la mort du jeune Erwan - maxppp

Sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue mardi par la police judiciaire de Rennes. Elles sont soupçonnées d'être mêlées à l'assassinat du jeune Erwan Monterosa. Le corps de cet étudiant rennais de 18 ans avait été découvert dans la Vilaine. Une découverte macabre début janvier, au Sud de Rennes, à Saint Malo de Phily, près d'une écluse.

Jean-Yves Le Drian visite Thalès à Etrelles

C'est l'une de ses dernières visites officielles en tant que Ministre de la Défense de ce mandat qui s'achève. Jean-Yves Le Drian a visité mardi après midi l'entreprise Thalès Microelectronics à Etrelles. Un site qui emploie 570 salariés et qui est spécialisé dans le développement et la fabrication de système électroniques. 80% de son activité concerne le domaine de la défense. À Etrelles, on travaille notamment pour le fameux avion de combat Rafale de Dassault Aviation. Dassault qui en a vendu 84 ces deux dernières années à l'Inde, l'Egypte et le Qatar.

Visite des ateliers et du centre de formation de Thales Microelectronics, une illustration de l'excellence de notre industrie de Défense. pic.twitter.com/meSR7WicvV — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) March 14, 2017

Thomas Pesquet photographie (à nouveau) la Bretagne depuis l'espace

Depuis son décollage pour l'espace en novembre dernier, Thomas Pesquet partage sur internet ses photos prises depuis la station spatiale internationale. L'astronaute français ne manque pas d'immortaliser régulièrement son pays. Retrouvez ces clichés sur notre carte. A voir ici. Le dernier cliché immortalise la presqu'île de Quiberon.