A LA UNE | Fin de la canicule jeudi, procès après la mort d'un Rennais de 7 ans, les suites de l'incendie de Theix

Dans l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 21 juin, la canicule continue de donner chaud aux habitants de l'Ille-et-Vilaine, département toujours placé en vigilance orange. Mais rassurez-vous ! Jeudi, les températures devraient baisser.

L'Ille-et-Vilaine reste en vigilance orange canicule comme 65 autres départements métropolitains. Ce mardi, il a fait 34,6° à Rennes. Une épisode caniculaire exceptionnel. Si la capitale bretonne n'a pas battu les records de température, à la Noé-Blanche, en revanche, on a enregistré lundi le record de 36,4° ! Dans le département, le mercure va continuer à flirter avec ces niveaux dans la journée de mercredi. Mais Météo France prévoit un retour aux normales de saison à partir de jeudi matin. Vous allez de nouveau pouvoir respirer et dormir !

Les prévisions de Météo France pour la journée de jeudi en Bretagne. - Capture d'écran site MétéoFrance.com - DR

A Gap, le procès d'un adolescent accusé d'avoir tué par accident un jeune rennais de 7 ans

C'était le 6 mars 2014, sur la piste bleue d'une station de ski des Hautes-Alpes. Le jeune Fialo, 7 ans, et ses parents, originaires de Rennes, profitaient de leur vacances d'hiver quand le drame les a frappés. Fialo est percuté de plein fouet par un adolescent de 16 ans. Trois années après, son procès s'ouvre ce mercredi à Gap. France Bleu Armorique a rencontré le père du petit rennais. Un témoignage bouleversant.

Après l'incendie de Theix, des images impressionnantes

Deux jours après les multiples explosions de bouteilles de gaz au Carrefour Market de Theix, près de Vannes, la vie a repris son cours normal. Mais sur le parking, les carcasses des voitures calcinées dans l'incendie sont toujours visibles... et impressionnantes ! Vous pouvez les voir ici. Au départ, à cause d'une étincelle provoqué par une meule, l'incendie a démarré dans une haie près du parking, avant de se propager et de causer l'explosion des bonbonnes. Près de 800 enfants des écoles alentours avaient du être confinés puis évacués. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés.