A la Une, ils chutent du toit du Mc Donald's de Rennes, Erwan retrouvé mort et le manque de place pour les SDF à Rennes

L'essentiel de l'actualité de ce lundi 16 janvier, avec d'abord deux étudiants qui se blessent grièvement en montant sur le toit du Mc Donald's de Rennes. Il y a aussi la découverte du corps d'Erwan, ce jeune rennais disparu depuis le 29 décembre. Et puis une visite du Puzzle qui accueille les SDF.

Grièvement blessés après avoir chuté du toit du Mc Donald's de Rennes

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux étudiants rennais ont fait une chute de 5 mètres depuis le toit du Mc Donald's de la place du Colombier à Rennes. Un drame qui s'est produit à leur retour de soirée vers 2h30 du matin dimanche. Les deux copains tentent d'escalader le restaurant en prenant appuis sur un treillis pour plante, sauf que l'installation n'est pas assez solide pour supporter leur poids. Presque arrivés au terme de leur ascension, le support cède et les étudiants chutent et retombent mal. Le premier qui a grimpé le plus haut est en état d'urgence absolue. Son ami qui est tombé d'un peu plus bas est, lui, polytraumatisé. Ils ont été admis au CHU de Rennes.

Erwan le disparu de Rennes retrouvé mort

Erwan Monterossa avait disparu depuis le 29 décembre

Disparu depuis le 29 décembre, le corps d'Erwan Monterrosa, 18 ans, a été découvert vendredi après midi par un kayakiste. Il a aperçu un grand bidon flotter sur la Vilaine, à l'intérieur, le corps d'Erwan recroquevillé. L'autopsie établit que le garçon de 18 ans a succombé d'une mort violente par arme blanche. Plus d'infos ici.

Le Puzzle, accueil de jour pour les sans-abris à Rennes, manque de place

Les sans-abri attendent que leur linge sèche © Radio France - Brigitte Hug

Le Puzzle est l'un des rares centres d'accueil de jour pour les personnes sans-abri, à Rennes. Il a été créé, il y a 16 ans, à l'initiative de l'association de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte en Ille-et-Vilaine. Les SDF sont de plus en plus nombreux à y venir pour tenter d'oublier la rue. Reportage au Puzzle à découvrir ici.