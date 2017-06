A la Une, l'arrivée des nouveaux députés bretons à l'Assemblée, le procès d'agresseurs de policiers et la chaleur

L'essentiel de l'actualité de ce jeudi, ce sont les premiers pas des nouveaux députés bretons à l'Assemblée nationale. Retour aussi sur le procès à Rennes d'agresseurs de policiers qui écopent de prison ferme. La chaleur aussi en Bretagne mais les records de températures n'ont pas été battus.

Rennes : des peines de prison ferme pour les agresseurs de deux motards de la police

Le motard de la police agressé par des manifestants radicaux - Capture écran Police Nationale

Lors d'une manifestation non autorisée à Rennes, un motard de la police avait dû sortir son arme de service alors qu'il était encerclé par sept militants radicaux. Sa collègue avait aussi subi des coups. Cinq manifestants comparaissaient ce mercredi. Des peines de 9 mois de prison ferme ont été prononcées à l'encontre de 3 d'entre eux reconnus coupables de "violences avec arme et en réunion sur une personne dépositaire de l'autorité publique". Un autre, âgé de 23 ans, et qui était muni lors de la manifestation d'un flexible de douche, a été condamné à 12 mois de prison ferme; il reste en détention. Une relaxe a été prononcée à l'encontre du 5è prévenu faute de preuves suffisantes. Compte-rendu d'audience à retrouver ici.

La rentrée des classes pour trois nouveaux députés d'Ille-et-Vilaine

Laurence Maillard Mehaignerie, Mustapha Laabid et Christine Cloarec dans le jardin des Quatre Colonnes © Radio France - Brigitte Hug

Trois nouveaux députés La République En Marche d'Ille-et-Vilaine ont fait leur entrée à L'Assemblée Nationale, mercredi après-midi. Christine Cloarec, Laurence Maillard Méhaignerie et Mustapha Laabid ont découvert émus et impressionnés ce lieu chargé d'histoire. Reportage et photos à découvrir ici.

Métro à Rennes : la première rame de la ligne B est arrivée

Les premiers essais de la rame vont pouvoir démarrer © Radio France - Ariane Debernardi

Livrée par convoi exceptionnel depuis l'usine Siemens en Autriche, la première rame de la ligne B du métro de Rennes est arrivée dans le garage atelier de Saint-Jacques-de-la-Lande. Les premiers tests vont pouvoir démarrer avant une mise en service prévue en 2020. Plus de photos et d'infos ici.

Chaleur : les records ne sont pas tombés en Bretagne

La chaleur est étouffante en Bretagne, mais seule l'Ille-et-Vilaine est considérée en canicule. Les records historiques de température n'ont cependant pas été battus et le mercure va redescendre vers des normales de saison dans les prochains jours. Explications ici.