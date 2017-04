A la Une, l'hommage de Rennes à Xavier Jugelé, le renouveau de PSA La Janais et le buzz d'un clip tourné à St-Brieuc

L'essentiel de l'actualité sur France Bleu Armorique, c'est la cérémonie mardi à Rennes en hommage à Xavier Jugelé le policier tué sur les Champs Elysées alors que les policiers manifestent aujourd'hui à Paris. A la Une aussi, le renouveau de PSA La Janais et une vidéo tournée à Saint-Brieuc.

Une minute de silence à Rennes en hommage à Xavier Jugelé

L'hommage des policiers rennais à leur collègue tué sur les Champs-Elysées © Radio France - Fanny Beaurel

Les policiers rennais se sont rassemblés en fin de matinée à l'Hotel de police pour rendre hommage au policier tué le 20 avril sur les Champs-Elysées. Ce mercredi, 170 policiers rennais se rendent à Paris pour une manifestation nationale pour demander plus de moyens et de reconnaissance. Plus d'infos ici.

PSA poursuit la réindustrialisation de son site de Rennes: sa filiale de distribution de pièces détachées s'y implante

Ils sont huit préparateurs de commande sur la plate-forme © Radio France - Brigitte Hug

PSA Retail, filiale de distribution de pièces détachées auprès des professionnels, s'est installée sur le site de Rennes-la Janais. La plateforme de stockage et distribution a ouvert, il y a trois mois. Elle emploie quinze salariés. Reportage et photo à retrouver là.

VIDÉO: Un pilote tourne un clip spectaculaire à Saint-Brieuc

Laurent Bouliou, pilote de rallye originaire de Lantic dans les Côtes d'Armor vient de publier un clip tourné sur le port et dans les rues de Saint-Brieuc. Les images sont spectaculaires. Plus d'infos ici.