A la Une, le débat à onze, la condamnation d'un enseignant d'Orgères et la mise en garde des gendarmes du Morbihan

L'essentiel de l'actualité de ce mercredi, avec l'analyse de France Bleu après le débat télévisé des 11 candidats à la présidentielle. Le procès mardi à Rennes d'un enseignant d'Orgères condamné à de la prison pour agressions sexuelles sur son fils. Et la mise en gare de la gendarmerie du Morbihan.

Présidentielle : ce qu'il faut retenir du débat entre les onze candidats

Les onze candidats à la présidentielle ont débattu mardi soir sur BFMTV et CNews, autour des thèmes de l'emploi, de la sécurité et du social. Certains échanges ont été vifs, en particulier au sujet des affaires qui ont secoué la campagne : Philippe Poutou notamment, s'en est pris à François Fillon. Analyse et vidéos à retrouver ici.

Un enseignant d' Orgères condamné à trois ans de prison ferme pour agressions sexuelles sur son fils

3 ans de prison devant le tribunal correctionnel de Rennes © Radio France - Fanny Beaurel

Un enseignant de sport du collège d'Orgères écope de 3 ans de prison pour des agressions sexuelles sur son fils. L'homme de 46 ans, suspendu par l'Education Nationale depuis deux ans, est également condamné pour détention d'images pédopornographiques en récidive. Compte rendu d'audience à retrouver ici.

Morbihan : face à la hausse des accidents, les gendarmes s'alarment du relâchement des automobilistes

Trois morts et 14 blessés. Depuis une semaine, le nombre d'accidents a bondit dans le Morbihan. Les gendarmes annoncent qu'ils vont multiplier les contrôles routiers pour lutter contre les comportements dangereux qui se multiplient dans le département.