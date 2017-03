A la Une, le palmarès des lycées en Bretagne, l'espoir des parents de Ronan et des attaques de chiens en Ille-et-Vilaine

L'essentiel de l'actualité de ce mercredi, la publication du palmarès des lycées en Bretagne, l'espoir des parents de Ronan, l'étudiant rennais disparu depuis le 10 mars et des chiens errants qui sèment le trouble à Bazouges-la-Pérouse.

Palmarès des lycées en Bretagne : découvrez les 10 meilleurs lycées près de chez vous

Comme chaque année, l'Education nationale publie ce mercredi le "classement" des lycées en France. France Bleu vous propose de découvrir le top 10 des lycées en Bretagne en fonction de leur taux de réussite au bac mais aussi en fonction de l'accompagnement proposé à leurs élèves. Détails et classements ici.

Les parents de Ronan, disparu depuis le 10 mars, veulent garder espoir

Gabriel le Barch fait tout pour retrouver son fils © Radio France - Romain Roux

Ronan le Barch, étudiant rennais de 19 ans originaire du Morbihan, n'a plus donné signe de vie depuis le 10 mars. Ses parents se démènent pour tenter de le retrouver. Pour eux, il aurait fugué. Reportage là.

Ille-et-Vilaine : des habitants exaspérés par les attaques de chiens errants

A Bazouges-la-Pérouse, un village de 2.000 habitants près d'Antrain, des chiens sèment la zizanie. Depuis un an des chiens errants ont mené plus d'une vingtaine d'attaques contre des poulets, des chèvres et même des vaches ! Plusieurs ont été tuées, la dernière à la mi-mars. Plus d'infos ici.

VIDÉO - Le clip de campagne de Marine Le Pen tourné sans autorisation dans le Morbihan

Le Conservatoire du Littoral du Morbihan n'a pas été tenu au courant du tournage. Une autorisation préalable est pourtant obligatoire. La maire de Saint-Pierre-Quiberon estime avoir été "prise en otage" par la candidate du Front National. Elle redoute les conséquences pour l'image du territoire. Toutes les infos à lire ici.