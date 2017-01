A la Une, le pire évité à Plaintel, le portrait de la start-up rennaise Blacknut et Louis Burton qui passe le Cap-Horn

L'essentiel de l'actualité de ce jeudi 5 janvier, c'est cette automobiliste qui a percuté un groupe de cyclistes mercredi à Plaintel sans trop de gravité. On découvre aussi la start-up rennaise Blacknut qui va proposer un service de jeux vidéo à la demande. Louis Burton a lui passé le Cap-Horn.

Bretagne : une voiture percute un groupe de 16 cyclistes à Plaintel

Grosse frayeur ce mercredi après-midi à Plaintel dans les Côtes d'Armor. Une octogénaire au volant de sa voiture a percuté un groupe de 16 cyclistes, 5 d'entre-eux ont été très légèrement blessés. Toute l'histoire est racontée ici.

Blacknut, la start-up rennaise, crée le jeu vidéo à la demande

Las Vegas accueille, à partir de ce jeudi, le plus grand salon mondial des innovations technologiques, le Consumer Electronics Show. Dix starts-up d'Ille et Vilaine comptent bien s'y faire remarquer dont la rennaise Blacknut. Née il y a un an, la start-up rennaise va commercialiser, d'ici trois à six mois, un service de jeux à la demande. Elle va le présenter, ces jours-ci, à Las Vegas. On vous dit tout ici.

Vendée Globe: Louis Burton vient de passer le Cap-Horn

Le skipper malouin continue sa route sur le Vendée Globe. Et ce mercredi il a passé le Cap-Horn, un passage clé dans la course autour du monde qu'il nous fait vivre en vidéo sur sa page Facebook.