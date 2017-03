A la Une, le procès du "Madoff breton", François André pour Macron et 3 arrestations après le braquage de Villejean

L'essentiel de l'actualité de ce vendredi, c'est l'ouverture jeudi à Rennes du procès du "Madoff breton", le député PS François André qui annonce son soutien à Emmanuel Macron et trois gardés à vue dans l'enquête sur le braquage d'une supérette quartier Villejean à Rennes en février dernier.

Ouverture du procès à Rennes du "Madoff breton"

"Je n'ai absolument rien à voir là dedans " explique Jean-Jacques Defaix à l'ouverture de son procès à Rennes © Radio France - Fanny Beaurel

Il a été surnommé le "Madoff" breton. Jean-Jacques Defaix comparait depuis ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Rennes. Il est accusé d'avoir escroqué 1500 épargnants pour plus de 34 millions d'euros entre 2007 et fin 2010. 15 autres prévenus comparaissent à ses cotés. Explications et témoignages à lire ici.

François André, député PS d'Ille-et-Vilaine, votera pour Emmanuel Macron

François André, député socialiste d’Ille-et-Vilaine, va soutenir Emmanuel Macron lors de la prochaine présidentielle. Pour lui, le candidat "d'en Marche", est le seul "de nature à rassembler les Français". Plus d'info à retrouver ici.

Affaire Troadec : pour la famille de Brigitte Troadec, le trésor de lingots d'or est pure imagination

Cécile de Oliveira, avocate de la mère et des deux soeurs de Brigitte Troadec a répondu aux médias ce jeudi après-midi. © Radio France - Pascale Boucherie

La mère et les deux sœurs de Brigitte Troadec ont pris une avocate. Celle-ci affirme que le trésor de lingots d'or est une pure invention, qu'il s'agissait d'une obsession d'Hubert Caouissin, meurtrier présumé, et que le dénouement malheureux n'a pas étonné ses clientes. Plus d'infos ici.

Compteurs Linky : 3 communes bretonnes condamnées pour avoir refusé leur installation

Plusieurs villes bretonnes dont Cast et Plouguerneau contestaient à Enedis la possibilité d'installer des compteurs Linky chez certains de leurs habitants. Enedis a choisi de répondre via une action devant la justice administrative. Explications là.

3 personnes suspectées du braquage d'une supérette à Villejean en février

C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Le parquet de Rennes annonce le démantèlement d'un trafic de drogue dans le quartier Villejean à Rennes. Neuf personnes ont été interpellées et placées en garde à vue lundi dernier dans le cadre de ce trafic mais les enquêteurs soupçonnent par ailleurs trois d'entre elles d'avoir participé au braquage du Carrefour Market de Villejean le 4 février dernier.