A la Une, Manuel Valls giflé à Lamballe, des fouilles au Mont Saint-Michel et la piscine découverte de Léhon

L'essentiel de l'actualité de ce mercredi, c'est d'abord la gifle reçue par Manuel Valls alors qu'il sortait de la mairie de Lamballe. On découvre aussi les fouilles réalisées au Mont Saint-Michel. Et puis même s'il fait froid en Bretagne, certains profitent de la piscine découverte de Léhon.

Manuel Valls va porter plainte contre le jeune homme qui l'a giflé en Bretagne

L'homme qui a giflé Manuel Valls à Lamballe est plaqué face contre terre par les agents de sécurité © Radio France - Johan Moison

Manuel Valls va porter plainte contre l'homme qui lui a donné une petite gifle, mardi, à Lamballe. Le jeune homme a été placé en garde à vue. Comme le montre la photo prise par le journaliste de France Bleu Armorique Johan Moison, le jeune homme a été plaqué au sol juste après son geste. Toutes les infos ici.

Fouilles au Mont-Saint-Michel : déjà trente sépultures découvertes

Une trentaine de squelettes ont pour l'instant été découverts © Radio France - Camille Labrousse

Le Mont-Saint-Michel continue de révéler ses secrets. En novembre dernier, un cimetière a été découvert à l'occasion de travaux. Les fouilles ont commencé en janvier, elles ont révélé une trentaine de sépultures. Il faut désormais étudier les ossements pour en savoir plus sur le Mont au Moyen-Age. Reportage à découvrir ici.

Froid : la piscine découverte de Léhon chauffée à 30 degrés

Il fait froid. Et si on allait à la piscine découverte pour se réchauffer?! La piscine de Léhon près de Dinan, construite il y a près de 40 ans, est le seul équipement de plein air en Bretagne ouvert et chauffé à 30 degrés toute l'année. Pour piquer une tête c'est par ici.

Top 15 des expressions en breton qu’on utilise au quotidien

Le Gwenn-ha-du (le drapeau breton blanc et noir) est l'un des mots passés dans le langage courant © Radio France - Annaïg Haute

France Bleu a décidé de recenser ces mots de breton qu’on utilise tous les jours, presque comme un réflexe. Ils sont passés dans le langage courant. C'est à découvrir ici.