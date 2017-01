A la Une : meurtre près de Pontivy, un jeune poignardé près de Rennes et le rush dans les mairies bretonnes

Dans l'essentiel de l'actualité de ce mardi 31 janvier, le corps démembré d'un homme a été découvert vendredi à Saint-Melrand, près de Pontivy dans le Morbihan. Les principaux suspects, un coup de trentenaire, ont été placés en garde à vue.

Un homme a été tué, ce vendredi, dans le Morbihan. Deux suspects ont été interpellés dans cette affaire. Il semble qu'ils aient tenté de découper et de brûler le corps. Tout serait parti d'une expédition, pour chercher de la drogue. Vendredi, ils sont trois, deux hommes et une femme, à s'être fourni près de Vannes, avant de rentrer chez cette habitante de Saint-Melrand, près de Pontivy. La soirée se poursuit et est très alcoolisée. Il semble qu'une dispute ait alors éclatée. Un des deux hommes qui participe à la soirée est tué, à coups de poing et de couteau. Le couple de suspects aurait ensuite tenté de faire disparaître le corps, en le découpant et en tentant de le brûler. Placés en garde à vue dimanche soir à Pontivy, ils s'accusent mutuellement. L'homme et la femme devaient être présentés au parquet de Lorient ce lundi soir.

Une bagarre dégénère à Rennes

Un jeune de 24 ans à peine a reçu trois coups de couteau ce lundi aux alentours de 14 heures sur la dalle Kennedy, dans le quartier Villejean, à Rennes. Après le déclenchement d'un bagarre, l'un des deux jeunes impliqué, âgé de 24 ans, reçoit alors trois coups de couteaux. Ses jours ne sont heureusement pas en danger. Dans la foulée de l'agression, l'auteur présumé de l'agression, un jeune d'une vingtaine d'années est interpellé par la brigade anti criminalité. Il est actuellement en garde à vue. Il s'agit très probablement d'une affaire de stupéfiants : plusieurs kilos de cannabis auraient été découverts lors d'une perquisition chez le jeune interpellé.

Plus de cartes d'identité dans vos mairies

Depuis le 1er décembre 2016, les démarches de demande de carte d'identité ont changé en Bretagne, région test avant le déploiement national en février. Seules 110 communes bretonnes peuvent les délivrer, ce qui crée une tension dans les communes habilitées, exemple à Combourg (Ille-et-Vilaine) où nous nous sommes rendus. Cette nouvelle responsabilité pèse un peu plus qu'avant sur les habitudes de la mairie. "Nous recevons des dossiers des habitants des communes alentour, mais potentiellement nous pouvons en recevoir de la part de n'importe quel habitant de Bretagne", confirme Evelyne, employée à la mairie de Combourg. "Notre emploi du temps est donc très serré !"