A la Une, un colis suspect à la gare de Lorient et le Pont de l'Ascension avec des bouchons mais sous le soleil

L'essentiel de l'actualité de ce vendredi, c'est d'abord cette alerte au colis suspect à la gare de Lorient. Et puis pour le pont de l'Ascension, des bouchons mais du très beau temps.

La gare SNCF de Lorient momentanément évacuée après la découverte d'un colis suspect

Une fausse alerte ce jeudi après-midi en gare SNCF de Lorient. Un colis suspect avait été découvert par des usagers à l'intérieur du bâtiment. Mais il était vide selon les démineurs intervenus sur place. Le trafic a repris son cours normal sur la ligne Quimper-Auray. Toutes les infos son là.

Au programme du Pont de l'Ascension, des bouchons...

La rocade de Rennes très chargée ce jeudi - Maxppp

Ascension oblige avec en plus une météo estivale, le trafic était très dense jeudi matin sur les grands axes bretons, péage de la Gravelle, rocade de Rennes, Saint-Malo et Vannes notamment. Et attention, on attend de très gros bouchons à nouveau dimanche soir. La journée est d'ailleurs classée noire en Bretagne par Bison Futé dans le sens des retours.

🚩Journée classée rouge sur les routes ! Déjà des ralentissements sur #A7 à Valence et #A10 à la sortie de Paris 🚗🚙🚕 pic.twitter.com/j9A35nnEIK — RadioFrance Mobilité (@rftrafic) May 25, 2017

Les contrôles routiers sont renforcés tout ce week-end en Ille-et-Vilaine notamment.

... mais aussi du soleil et de la chaleur

Des températures estivales en Bretagne ce jeudi, 30° degrés à Rennes et Vannes et même 31° dans le sud de l'Ille-et-Vilaine. Une chaleur confirmée pour vendredi selon Météo France. Dans le centre de Rennes comme aux étangs d'Apigné, on en profite. Reportage ici.

Un mois avant l'arrivée officielle de l'été, la chaleur est bien là en Bretagne ce jeudi avec des températures au zénith, 30° à Rennes et Vannes, 26° à Saint-Brieuc et jusqu'à 31° dans le sud de l'Ille-et-Vilaine. C'est bien au dessus des normales saisonnières. Des températures estivales qui vont se prolonger jusqu'à dimanche.