A la Une, un couple raconte son calvaire aux Assises, portrait d'une retraitée active et le tunnelier de Rennes repart

L'essentiel de l'actualité avec le procès aux Assises d'Ille-et-Vilaine des tortionnaires d'un couple de La Chapelle-Chaussée, mercredi les victimes ont témoigné. Rencontre aussi avec une retraitée qui travaille pour augmenter son pouvoir d'achat. Et le tunnelier du métro qui repart à Rennes.

Assises à Rennes: les victimes témoignent

Le procès des tortionnaires présumés d'un couple de personnes âgées se poursuit jusque vendredi à la Cour d'Assises d'Ille-et-Vilaine à Rennes. Cet homme et cette femme ont été torturés à la Chapelle Chaussée il y a 3 ans. Pour ces faits, deux hommes et une femme comparaissent devant la Justice. Les deux hommes, deux cousins issus de la communauté des gens du voyage sont accusés de vol avec arme, torture et destruction de bien. La jeune femme, elle, répond de recel et vol. Les victimes, âgées aujourd'hui de 76 et 86 ans, ont témoigné mercredi de l'horreur qu'elles ont vécu cette nuit de mai 2014.

Pouvoir d'achat: Marlène retraitée mais toujours au travail

© Maxppp - photo d'illustration

Les retraités sont appelés à battre le pavé ce jeudi. Neuf organisations syndicales appellent à une manifestation pour la revalorisation des retraites partout en France. A Rennes, il y a un rassemblement à 10h30 place de la République. A Saint Malo rendez vous Place de la gare à 11h. Un mouvement pour réclamer plus de pouvoir d'achat. Certains retraités ont du mal à s'offrir des loisirs quand ils n'ont pas du mal à joindre les deux bouts. Alors, certains retraités travaillent. C'est le cas de Marlène, 73 ans, une Rennaise qui garde des enfants pour mettre du beurre dans les épinards. Son portrait:

Le tunnelier Elaine repart à Rennes

Le tunnelier Elaine qui creuse la deuxième ligne du métro à Rennes reprendra du service à partir du mardi 4 avril. Il sera resté à l'arrêt près de 5 mois suite à l'effondrement du plancher d'un magasin de la rue de Saint Malo le 19 novembre dernier. Depuis, il a fallu réaliser une expertise du sol et ensuite des travaux pour consolider. C'est fait : le tunnelier peut recommencer à creuser. Rennes Métropole promet que toutes les précautions sont prises pour éviter que ça se reproduise. Des travaux de consolidation supplémentaires sont prévus sur son trajet. Lors de son passage sous la rue de l'Hôtel Dieu à Rennes, il va falloir procéder à des évacuations. Les habitants du secteurs (7 logements) vont être évacués pendant trois jours maximum. Rennes Métropole continue d'assurer que l'arrêt de l'engin pendant cinq mois n'aura pas d'impact sur la date de livraison. Les autre chantiers ne sont pas arrêtés pendant ce temps là. La mise en service est toujours prévu pour le printemps 2020.