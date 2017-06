A la Une, un enfant de 11 ans arrêté au volant à Rennes, un vol de singes à Paimpont et le test réussi de la LGVBretagne

L'essentiel de l'actualité de ce jeudi, c'est la police de Rennes qui a interpellé un garçon de 11 ans au volant d'une voiture à Rennes. Il y a aussi la plainte déposée par la station biologique de Paimpont en Ille-et-Vilaine après le vol de deux femelles singes. Retour aussi sur le test de la LGV.

Rennes : un enfant de 11 ans arrêté au volant d'une voiture

Un enfant de 11 ans a été interpellé le 6 juin à Rennes, au volant d'une voiture. Il a expliqué aux policiers qu'il venait de fuguer de chez lui. La voiture utilisée aurait été empruntée par son grand frère à une adulte du quartier. On ne sait pas comment le petit a pu s'en emparer. Le garçon de 11 ans, n'a pas fait de dégâts ni de victimes. Vu son jeune âge, il ne sera pas jugé. Il a été confié directement aux services sociaux. Plus d'infos ici.

Deux femelles singes volées à la station biologique de Paimpont

Un Mone de Campbell

La consternation à la station biologique de Paimpont en Ille-et-Vilaine. Deux femelles singes d'une espèce très rare ont été volées dans la nuit de samedi à dimanche. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Explications à lire ici.

La LGV Bretagne testée en conditions réelles

Rennes-Paris 1h25, St-Brieuc 2h06, St-Malo 2h14, Vannes 2h29 © Maxppp - Philippe Charel

Avant sa mise en service le 2 juillet, la SNCF a testé, en conditions réelles, ce mercredi matin la Ligne à Grande Vitesse qui mettra Rennes à 1h25 de Paris. Il y a déjà 20% de réservations en plus. Un train parti de Paris-Montparnasse à 9h34 et arrivé à 10h59 à Rennes, a permis mercredi matin de tester pour la première fois en totalité la LGV Bretagne. Après l'accident de novembre 2015 en Alsace (11 morts et 42 blessés), seuls deux conducteurs étaient à bord, pour ce qui est une répétition générale.

