A la Une, un témoignage glaçant après l'attentat de Londres, des retards à la SNCF en Bretagne et la série "Moi député"

L'essentiel de l'actualité, c'est d'abord le témoignage glaçant de la soeur d'un Breton qui s'est retrouvé face à face avec un terroriste samedi soir à Londres. Retour aussi sur les retards de trains lundi soir en Bretagne. Et la série "Moi député de France Bleu Armorique avant les législatives.

Attentat de Londres : "Mon frère a vu la haine dans les yeux du terroriste"

Des fleurs déposées près de Borough Market en hommage aux victimes de l'attentat de Londres, le 3 juin 2017. - Maxppp

Sept personnes ont été tuées dans l'attentat de Londres, le 3 juin dernier. Parmi ces victimes, un jeune Français qui travaillait dans un bistrot dirigé par un Breton. La sœur de ce restaurateur témoigne sur France Bleu Armorique. Toute la famille Le Berre est encore sous le choc. Marie-Jo et Jean-Christophe, les parents, tiennent un café dans le petite village de Kerfourn, près de Pontivy dans le Morbihan. Ils travaillaient samedi soir quand l'attaque s'est déroulée à Londres, à Borough Market. Un quartier très animé de la capitale anglaise, que le couple et sa fille Lisa, connaissent bien puisque le fils de la famille, Vincent, y travaille depuis cinq ans. Il dirige le restaurant Boro Bistro et samedi soir il s'est retrouvé face à face avec un terroriste. Sa soeur témoigne ici.

SNCF: soirée difficile pour des passagers bretons

Le retour de week-end de Pentecôte a été compliqué lundi soir pour certains voyageurs de la SNCF en Bretagne. Des câbles d'alimentation au-dessus des voies ont été endommagés entre Lamballe et Saint-Brieuc. Deux TGV et deux TER ont été arrêtés, des trains très chargés en cette fin de week-end prolongé. Ils ont pu repartir tard lundi soir avec deux heures et demie de retard notamment pour un TGV Brest-Paris.

Autre soucis dans la soirée de lundi, des branches sont tombées sur une caténaire au niveau de Cesson- Sévigné juste avant Rennes, certainement à cause du vent. Un TGV en provenance de Paris a dû être arrêté plus d'une heure avec 800 passagers à bord. Certains passagers ont partagé leur raz le bol via Twitter et c'est à lire ici.

"Moi, député" : d'anciens élus bretons se confient à France Bleu Armorique

"Moi député", une série de France Bleu Armorique © Radio France

Tout au long de la semaine France Bleu Armorique vous propose de rencontrer chaque jour deux anciens députés bretons. Ils nous parlent de leurs rôles, de leurs souvenirs sur les bancs de l'Assemblée... Vous pourrez leur poser toutes vos questions sur Facebook. A voir et à lire ici.