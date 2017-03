A la Une, une affaire de viol résolue en Bretagne, un dépistage de la tuberculose et la quête avec son smartphone

L'essentiel de l'actualité de ce mercredi 1er mars, avec d'abord une affaire de viol datant de 2015 résolue grâce à la ténacité des gendarmes bretons. Un dépistage de la tuberculose près de Dinan suite au décès d'une fillette début février. Et l'Eglise qui lance la quête via son smartphone.

La ténacité des gendarmes a permis de résoudre une affaire de viol

C'était en novembre 2015, une jeune femme de 27 ans avait été retrouvée en état de choc sur une aire de repos à la Chapelle Saint-Aubert, sur l'A84. Elle venait d'être violée par un routier qui l'avait ainsi abandonné à moitié nue. Dans cette affaire, un suspect a finalement été interpellé, grâce au travail des la brigade de recherches de Vitré et d'un gendarme de l'escadron de sécurité routière de Fougères, qui a été félicité mardi.

Fillette morte de la tuberculose dans les Côtes d'Armor : les enfants de l'école dépistés

Une équipe du Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse de Saint-Brieuc s'est déplacée à l'école maternelle de Vildé-Guingalan près de Dinan mardi matin. Il s'agissait de poursuivre la campagne de dépistage engagée début février suite au décès d'une fillette scolarisée dans cet établissement. Explications ici.

Des paroisses de Rennes et Saint-Malo testent la quête électronique

Le père Nicolas Guillou a téléchargé l'application La Quête © Radio France - Brigitte Hug

Plus besoin de chercher la monnaie au fond de la poche! Désormais, les fidèles de quatre paroisses de Rennes et Saint-Malo pourront donner à la quête via une application gratuite, bien nommée La Quête. Pour tout savoir c'est là.