A la Une, une collision mortelle entre un TER et une voiture, un mort à Lamballe et la sécheresse en Bretagne

L'essentiel de l'actualité de ce mercredi, c'est d'abord cette collision mortelle à Quédillac entre un TER et une voiture mardi soir. Dans la nuit il y a eu aussi un accident mortel à Lamballe. On évoque aussi ce manque d'eau en Bretagne. Et ces 500 permis non réclamés à Rennes.

Collision mortelle sur la ligne Saint-Brieuc/Rennes

Un TER qui effectuait la liaison St Brieuc- Rennes a percuté une voiture à un passage à niveau dans le bourg de Quédillac en Ille-et-Vilaine. Les deux passagers de la voiture sont morts. L'accident s'est produit à 19h10 ce mardi soir. Toutes les infos sont à retrouver ici.

@bleuarmorique @metropolerennes La ligne Saint-Brieuc/Rennes rouverte à la circulation. Dans le TGV vers Paris après une nuit d'hôtel courte — Le blog d'H.B. (@Le_blog_d_HB) February 8, 2017

Un accident mortel sur la route à Lamballe

Vers 4h30 à Lamballe cette nuit, deux voitures sont entrées en collision. Un choc frontal qui a fait un mort, une femme de 38 ans. Dans l'autre véhicule, 4 hommes nt été légèrement blessés et hospitalisés à Saint-Brieuc. Cette route est l'axe le plus accidentogène du département des Côtes d'Armor. Le préfet a annoncé il y a 15 jours la pose d'un radar tronçon courant 2017 entre Lamballe/La Malhoure et Collinée.

Une femme de 38 ans morte ce mercredi vers 4h dans une collision entre 3 voitures sur la route de la Malhoure à Lamballe 1/2 #Faitsdivers — FB Armorique (@bleuarmorique) February 8, 2017

C'est l'axe le plus accidentogène des Côtes d'Armor où un radar tronçon doit être installé prochainnement. 2/2 — FB Armorique (@bleuarmorique) February 8, 2017

Il ne pleut pas assez en Bretagne!

Les nappes phréatiques sont au plus bas en ce début du mois février! Dans les Côtes d'Armor, on parle même de sécheresse historique. Plus d'infos ici.

Rennes : 500 permis de conduire en attente de leurs propriétaires en préfecture

Tout permis oublié sera détruit au bout de six mois - Préfecture d'ille et Vilaine

Aussi étrange que cela puisse paraître, ce sont près de 500 permis de conduire qui attendent depuis plusieurs mois leurs propriétaires en préfecture à Rennes. Si ces conducteurs ne viennent pas les chercher dans les six prochains mois, ces permis seront détruits! Toutes les infos à lire ici.