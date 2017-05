A la Une, une mini tornade à Rennes, le défilé du 1er mai et une intoxication au monoxyde de carbone dans le Morbihan

L'essentiel de l'actualité de ce mardi, c'est le passage d'une mini tornade lundi soir dans le nord de Rennes qui a fait quelques dégâts. Il y a aussi cette intoxication au monoxyde de carbone dans le Morbihan et le défilé du 1er mai à Rennes avec des syndicats divisés.

Une mini tornade occasionne des dégâts dans le nord de Rennes

Une mini tornade a traversé Rennes lundi soir vers 21h. Les pompiers sont intervenus à 8 reprises au moins pour des chutes d'arbres, de tuiles mais aussi pour mettre en sécurité un échafaudage qui menaçait de tomber. Plusieurs voitures ont été endommagées. La mini tornade est passée du secteur de Pontchaillou à Beaulieu au nord de Rennes. Photos et vidéo à retrouver ici.

Morbihan : huit personnes intoxiquées au monoxyde de carbone

C'est un groupe électrogène, allumé dans un garage pour des travaux, qui a provoqué l'intoxication à Questembert, ce lundi. Au total, il y a six victimes : un homme de 60 ans retrouvé inconscient, mais aussi un autre, de 30 ans, qui a fait un malaise. Deux enfants de trois et huit ans sont également pris en charge. Ainsi que quatre autres personnes, deux hommes et deux femmes. Parmi eux, certains des pompiers qui sont intervenus et qui sont eux aussi incommodés. Les pompiers lancent un appel à la prudence et rappellent que les objets thermiques ne doivent jamais être allumés en intérieur. Toutes les infos sont à lire ici.

1er mai : à Rennes, le désarroi du monde syndical face au second tour

#1ermai à #Rennes Pont Pasteur: à gauche la tête du cortège, à droite la fin pic.twitter.com/ExxTPyZ05x — FB Armorique (@bleuarmorique) May 1, 2017

Entre 3200 et 5000 personnes ont défilé sans heurt, lundi, dans les rues de Rennes lors d'un 1er mai très politique. Comme les états-majors des syndicats, la base oscille elle aussi entre le bulletin Macron et le "ni-ni". Reportage à retrouver là.