A la Une, une opération anti-drogue à Vannes, un motard breton en fuite à 200km/h et le retour des algues vertes

L'essentiel de l'actualité de ce mardi, c'est d'abord la vaste opération anti-drogue menée lundi matin par 170 policiers dans le quartier Kercado de Vannes. On parle aussi de ce motard qui a tenté de fuir la police à 200km/h à Saint-Brieuc. Et le retour des algues vertes dans les Côtes d'Armor.

Opération anti-drogue à Vannes

170 policiers ont investi le quartier Kercado de Vannes lundi matin. 20 personnes ont été interpellés - Maxppp

Une vaste opération de police a été menée lundi matin dans le quartier Kercado à Vannes. Une opération anti drogue menée par 170 policiers. Une vingtaine de personnes ont été interpellées. C'est une nouvelle opération coup de poing dans un quartier qui est devenu une véritable plaque tournante du trafic de stupéfiants. Cette opération fait suite à un coup de filet opéré en 2015. Depuis les trafics de drogue s'étaient reconstitués et développés. D'où cette nouvelle intervention policière. Kercado est considéré par les policiers et la justice comme une sorte de supermarché de la drogue en Bretagne. "On ne doit donc pas relâcher la pression" explique t-on. D'ailleurs une compagnie de CRS va mener tous ces prochains jours une opération de sécurisation dans le quartier.

Saint-Brieuc : un motard fonce à 200 km/h pour échapper à la police

Pour fuir une patrouille de police, un motard sous le coup d'une suspension de permis a poussé sa grosse cylindrée jusqu'à 200 km/h dimanche entre Saint-Brieuc et Plaintel. L'homme de 29 ans a finalement été stoppé au niveau d'un rond-point et devra s'expliquer devant un juge en juillet. Plus d'infos ici.

Baie de Saint-Brieuc : le retour des algues vertes

La petite plage du Valais à Saint-Brieuc le 23 mai 2017 © Radio France - Johan Moison

On les croyait en voie de disparition... Les algues vertes font leur retour en masse cette année dans le fond de la baie de Saint-Brieuc. Les grandes plages de la baie sont épargnées mais de grandes traînées vertes sont visibles au loin, notamment dans la réserve naturelle. On n'avait pas vu autant d'algues si tôt dans la saison depuis des années.Toutes les infos sont là.