La vaccination contre le coronavirus en Ehpad a démarré en Mayenne

La vaccination contre le Covid-19 dans les Ehpad, les Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en Mayenne a officiellement débuté ce vendredi dans trois établissements : à Lassay-les-Châteaux, L'Huisserie et Bouère. L'Agence régionale de Santé (ARS) assure que tous les résidents d'Ehpad de Mayenne qui le souhaitent pourront recevoir une dose du vaccin d'ici la fin du mois de janvier.

À l'Ehpad des Tilleuls de Lussay-les-Châteaux, 53 des 76 résidents ont été vaccinés dans la journée. Ils ont défilé tour à tour dans le cabinet du médecin de l'établissement, avant de passer 15 minutes en observation dans une salle de repos juste en face. Parmi les résidents vaccinés, Denise, 83 ans, qui a reçu la piqûre dans l'épaule droite. "C'est bon, ça ne fait pas mal du tout", réagit-elle.

Denise était d'abord plutôt réticente et trouvait "qu'il n'y avait pas assez de recul". "Mais j'ai réfléchi et ma fille m'a dit qu'elle serait plus tranquille si j'étais vaccinée. Alors je l'ai fait", raconte-t-elle. Sept membres du personnel de l'Ehpad, dont le directeur ont aussi été vaccinés dans la journée. L'Ehpad a reçu les doses de vaccin la veille, jeudi, et les conserve dans un réfrigérateur dont la température est vérifiée trois fois par jour.

Et en plus des 53 résidents vaccinés, six ont été contaminés par le coronavirus et ont une charge immunitaire naturelle, ce qui porte la protection des résidents à près de 80 %. Une opération "rassurante" pour le directeur de l'Ehpad des Tilleuls, Christophe Bernardeau. "C'est un engagement sur le retour de la vie sociale. Derrière, les résidents pourront être apaisés, les familles pourront plus facilement revenir", se réjouit-il.