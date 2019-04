La vente aux enchères des 250 chiens prévue en Mayenne finalement annulée

Laval, France

Les choses vont très vite dans cette affaire de vente aux enchères. Alors qu'on apprenait vendredi 5 avril, en début de journée, que 104 chiens et chiots avait été retirés de la vente pour des raisons de santés et pour des problèmes administratifs, la vente a finalement été annulée. La mise à jour a été publiée sur le site Interenchères. Cette vente était initialement programmée mardi 9 avril dans un lieu tenu secret en Mayenne.

Des chiens quand même vendus ?

"C'est malheureusement trop tôt pour se réjouir de quoi que ce soit", tempère Reha Hutin, la présidente de 30 Millions d'amis, qui avait dénoncé cette affaire dès le départ. Au vu des circonstances, il y a deux possibilités.

La première : que la justice ait fait valoir les demandes de la fondation. À savoir l'annulation, purement et simplement, de l'événement. Mais il semblerait que la justice ait opté pour la deuxième solution : trouver un seul acquéreur capable d'acheter la totalité du cheptel, avant la vente aux enchères pour pouvoir récupérer l'argent et ainsi rembourser les créanciers.

"Privilégier les intérêts marchands"

"On ne peut pas se satisfaire de ce stratagème privilégiant les intérêts marchands, dénonce la président de la fondation. On voit bien qu'il y a _une volonté de rembourser cet argent_, au détriment du devenir de ces animaux. Cela suppose qu'il [le nouvel acquéreur] s'agit d'un professionnel qui a déjà une très grosse capacité de détention. Et on serait là typiquement dans le cas d'un élevage d'usine avec toute l'horreur que cela comporte".

Une chose est sûre, après la mauvaise surprise du début de semaine, la préfecture avait été intransigeante : le ou les prochain(s) acquéreur(s) devrai(en)t montrer patte blanche, au niveau des conditions d'accueil, pour finaliser la vente. Mais cette transaction, négociée de façon privée, est une manière également d'éloigner les projecteurs et les vives réactions que cette histoire a suscité.

Car depuis une semaine, c'est la polémique. La fondation 30 millions d’amis était notamment montée au créneau. Une pétition datée du jeudi 4 avril avait par ailleurs réuni les signatures de 19 députés de l’Assemblée nationale. Tout comme Vincent Ledoux, député du Nord (Agir - la droite constructive) qui a indiqué avoir déposé une question écrite à l'Assemblée Nationale, "pour attirer l'attention du gouvernement".