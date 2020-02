La vente d'une moto tourne au guet-apens à Naintré

La vente d'une moto a dérapé à Naintré près de Châtellerault. Les faits remontent à vendredi après-midi. Tout est parti d'une petite annonce pour vendre un deux-roues. Sauf que ça s'est terminé avec des coups et blessures.

Naintré, France

La petite annonce avait été publiée sur le réseau social Snapchat. "Vends motocross 125 cm3". Des acheteurs potentiels répondent. Rendez-vous est pris vendredi dernier à 15h à Naintré pour tester l'engin.

Les deux vendeurs voient arriver quatre individus. Ils font un test, effectuent à une petite promenade. Sauf que la moto ne revient pas. Le propriétaire et son ami demandent des explications. Ils reçoivent en guise de réponse des coups et se font même asperger de gaz lacrymogène.

Conduite sans permis et sans assurance

Leurs agresseurs repartent ensuite en voiture direction Châtellerault. Les vendeurs les prennent en chasse et appellent la police. Une patrouille parvient à bloquer la voiture des voleurs. Ces derniers tentent de prendre la fuite à pied. Mais les policiers rattrapent tout le monde.

Le leader de la bande conduisait sans permis et sans assurance. Les suspects ont 17, 23 et 27 ans et sont tous originaires du Châtelleraudais. Ils ont été remis en liberté après leur garde à vue avec convocation devant le juge des enfants pour les deux mineurs. Les deux majeurs seront eux jugés prochainement à Poitiers. Les victimes s'en tirent avec un jour d'arrêt de travail.