La vente de cocaïne lui rapportait 8000 euros par mois

Un dealer de 29 ans surnommé Médhi a été arrêté à Montpellier. Il livrait de la cocaïne à domicile depuis au moins un an. Un trafic qui lui rapportait 8000 euros par mois.

Un dealer de cocaïne de 29 ans surnommé Médhi a été arrêté à Montpellier suite a une dénonciation. La police a mis en place une surveillance et a pu l'interpeller le 13 avril ainsi qu'une douzaine de ses clients. Ces derniers passaient commande par SMS depuis au moins un an. Médhi les livrait à domicile 7j/7 24h/24 en moyenne 100 grammes par mois ce qui lui faisait un revenu mensuel de 8000 euros.Chez lui les policiers ont trouvé 3 grammes d'herbe, 1900 euros en espèces et un pistolet automatique 11.43 équipé d'un silencieux. Il sera jugé le 28 mai au tribunal correctionnel de Montpellier.