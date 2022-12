La vente de feux d'artifices et de carburants interdite pour le Nouvel An dans les Bouches-du-Rhône

A quelques heures des festivités du Nouvel an, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône prend des arrêtés pour interdire la vente de feux d'artifice ainsi ainsi que la vente au détail de carburants et produits combustibles. Près de 650 policiers et gendarmes seront mobilisés la nuit du 31.